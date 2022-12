Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, 8 new entry al cast della stagione 2!

Dopo il clamoroso recast per il ruolo di Adar, l'epica serie tv fantasy di Prime Video basata sugli scritti di JRR Tolkien, Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, ha annunciato ben otto new entry per il cast della seconda stagione.

I nuovi membri del cast sono Oliver Alvin-Wilson (Lovesick), Stuart Bowman (Bodyguard), Gavi Singh Chera (The Lazarus Project), William Chubb (The Sandman), Kevin Eldon (The Crown), Will Keen (His Dark Materials), Selina Lo (Hellraiser) e Calam Lynch (Bridgerton). Prime Video non ha ancora rivelato quali ruoli interpreteranno questi attori, né quale 'razza' della Terra di Mezzo rappresenteranno. Del resto, sebbene otto aggiunte al cast - ad una settimana dalle sette new entry de Gli anelli del potere 2 - possano sembrare tante, basta dare un'occhiata agli episodi della prima stagione per rendersi conto che in una serie così vasta, enorme ed ambiziosa c'è spazio a sufficienza per tutti.

La seconda stagione de Gli anelli del potere, lo ricordiamo, continuerà ad essere prodotta e gestita da J.D. Payne e Patrick McKay, che si sono occupati degli stellari primi otto episodi della serie. Dal momento che il duo ha rivelato di avere un piano per un arco di cinque stagioni, con elementi presentati nella prima stagione che avranno un ruolo sostanziale fino alle ultime puntate, il viaggio è appena iniziato.

