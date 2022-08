Gli Anelli del Potere, dietro le quinte della Terra di Mezzo nel nuovo filmato Prime Video

Dopo aver visto il trailer de Gli Anelli del Potere, Amazon Prime concede ai fan altri contenuti sulla nuova serie de Il Signore degli Anelli: arriva infatti una featurette, che troverete in cima all'articolo!

Nel video, gli showrunner Patrick McKay e JD Payne, così come alcune delle star della serie, parlano del prodotto. Come sappiamo, lo show ci porterà nella Seconda Era, età ancora inesplorata nella trilogia cinematografica e in Lo Hobbit, che sono ambientati migliaia di anni dopo. Qui ci ritroveremo in un primo momento in un periodo di relativa pace dopo la sconfitta di Morgoth, il maestro di Sauron. Tuttavia proprio quest'ultimo sconvolgerà la tranquillità che regna sovrana.

"La Seconda Era è la grande storia non filmata dell'intero legendarium di Tolkien, con la forgiatura degli anelli e l'Ultima Alleanza, e abbiamo pensato che quella fosse la narrazione che meritava di essere raccontata", ha spiegato nel video il co-showrunner McKay. Qui Galadriel costruirà una squadra per aiutarla nel suo viaggio. "Galadriel è in giro da oltre 1000 anni, perlustrando la Terra di Mezzo alla ricerca di questo male inafferrabile, sconosciuto e molto reale" ha affermato Morfydd Clark. "In definitiva, lei sa che questo pericolo esiste, che questo male deve essere fermato."

Guardate il video in cima all'articolo per scoprire altre informazioni sullo show! Intanto vi lasciamo con alcune immagini de Gli Anelli del Potere.