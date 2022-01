Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, gli autori: 'Titolo degno di Tolkien'

Pochi minuti fa Amazon Prime Video ha svelato il titolo della serie tv de Il signore degli anelli, che da oggi sarà ufficialmente conosciuta come Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, e ora gli autori JD Payne e Patrick McKay hanno commentato l'annuncio.

“Immaginiamo che questo titolo potrebbe trovarsi anche sul dorso di un libro riposto accanto agli altri classici di JRR Tolkien. Questo perché Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini”, hanno spiegato gli showrunner J.D. Payne & Patrick McKay. “Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell’Unico Anello – ma prima che ce ne fosse uno, ce n’erano molti... e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia”.

Moltissimi elementi della serie sono stati realizzati artigianalmente e, allo stesso modo, Prime Video col video di presentazione del titolo (disponibile anche in calce) ha deciso di forgiare fisicamente il nome della serie nella fonderia di un fabbro: il risultato è stato ottenuto versando rovente metallo fuso in uno stampo di legno intagliato a mano con la forma delle lettere. Un processo catturato in slow motion per video live-action video suggestivo, col logo-titolo che è stato realizzato su misura e impreziosito da un metallo argentato con i versi elfici incisi.

Vi ricordiamo che ieri 18 gennaio 2022 si è festeggiato il ventesimo anniversario dell'uscita in Italia de La compagnia dell anello: a quanto pare il regalo per i fan della saga è arrivato con un giorno di ritardo!