Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il titolo è brutto?

Finalmente è stato svelato il titolo della serie de Il Signore degli Anelli, che però non sembra aver convinto molto i fan. Gli showrunner, invece, lo hanno definito un titolo degno di JRR Tolkien. Voi cosa ne pensate, lo trovate brutto? Se la risposta è sì, raccontateci perché!

Come spiegato da J.D. Payne & Patrick McKay, la serie "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere riunisce tutte le storie più importanti della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l'ascesa di Sauron l'Oscuro Signore, la storia di Númenor e l'Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini".

Il nome dello show è arrivato insieme a un trailer de Gli Anelli del Potere, che approderà su Amazon Prime Video a partire dal 2 Settembre 2022. Al centro della vicenda, come indicato dal titolo, ci sarà non solo l'Anello della trilogia cinematografica, ma anche i 19 realizzati da Sauron e condivisi con Elfi, Nani e Uomini per soggiogarli.

La stagione 1, come sappiamo, è composta da 8 episodi, e sarà solo l'inizio di un progetto più ampio, che prevede cinque stagioni più una potenziale serie spin-off. Dopo i ritardi produttivi causati dal covid-19, si spera che i lavori sulle prossime stagioni saranno più rapidi, e in grado di consegnare ai fan materiale nuovo almeno ogni anno/due anni. Chissà, intanto attendiamo la prima.