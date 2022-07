Gli Anelli del Potere, per la colonna sonora torna Howard Shore de Il Signore degli Anelli

Con il San Diego Comic Con e il recente arrivo di un trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le notizie sulla nuova serie targata Amazon Prime si fanno sempre più fitte. Adesso, secondo quanto dichiarato dallo streamer a Deadline, la serie avrebbe trovato i suoi compositori.

Il primo sarebbe il tre volte vincitore di Oscar Howard Shore, un nome di certo non nuovo alla celebre saga di Tolkien. Si tratta infatti di un compositire che conosce profondamente il materiale con cui lavorerà, poiché ha già composto le musiche della trilogia originale de Il Signore degli Anelli. Per la serie Shore si occuperà di comporre il main theme.

Per quanto riguarda le musiche che sentiremo nei vari episodi, le redini sono state invece affidate a Bear McCreary, compositore già vincitore di Emmy, noto generalmente per il suo approccio musicale molto innovativo. "Quando mi sono cimentato nel comporre la partitura per questa serie, ho desiderato onorare il lascito musicale di Howard Shore" ha raccontato McCreary in una nota. "Quando ho sentito la sua grandiosa sigla, sono stato colpito da quanto perfettamente il suo theme e la mia partitura originale, seppur composti separatamente, stessero insieme in modo così bello. E sono entusiasta all'idea che il pubblico si unirà a noi in questo nuovo viaggio musicale nella Terra di Mezzo."

E voi, siete curiosi di ascoltare la soudtrack nello show? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto analizziamo insieme il trailer de Gli Anelli del Potere!