Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, che differenza c'è tra Hobbit e Harfoot?

Dopo aver riassunto a grandi linee la storia di Morgoth nell universo de Il signore degli anelli, oggi continuiamo ad approfondire i vari personaggi della nuova serie tv di Prime Video Gli anelli del potere spiegando le maggiori differenze tra gli Hobbit e gli Harfoot.

Gli Hobbit sono, ovviamente, i protagonisti della trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e oggi vengono immediatamente associati ai volti di Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pipino) e Dominic Monaghan (Merry), oppure a quelli di Ian Holm e Martin Freeman (che hanno interpretato Bilbo nei film de Il signore degli anelli e in quelli de Le Hobbit). Gli Hobbit saranno assenti da Gli anelli del potere, considerato che lo show Prime Video è ambientato nella Seconda Era e quindi migliaia di anni prima rispetto alle storie di Bilbo e Frodo, ma in compenso la serie diretta da JA Bayona presenterà al mondo gli Harfoot, che sono essenzialmente gli antenati degli Hobbit resi celebri dai film.

Come descritto da JRR Tolkien nei suoi libri, infatti, gli Hobbit sono una razza di uomini poco diffusa nella Terra di Mezzo e quasi sconosciuta alle altre razze, come gli uomini, gli elfi o i nani (addirittura gli Hobbit non vengono mai menzionati nel Silmarillion: compaiono per la prima volta proprio nel libro "Lo Hobbit"), e si suddividono in tre categorie:

Gli Sturoi (in inglese Stoor, Nerbuti nella nuova traduzione italiana), tozzi, con mani e piedi molto grandi, che si stanziarono inizialmente sulle rive dell'Anduin prima di spostarsi ad ovest (Gollum appartiene a questa stirpe)

(in inglese Stoor, Nerbuti nella nuova traduzione italiana), tozzi, con mani e piedi molto grandi, che si stanziarono inizialmente sulle rive dell'Anduin prima di spostarsi ad ovest (Gollum appartiene a questa stirpe) I paloidi (in inglese Fallohide, Cutèrrei nella nuova traduzione italiana), gli hobbit più alti, di pelle e capelli chiari, che valicarono le montagne e si stabilirono nell'Eriador finendo col mescolarsi ad altre razze

(in inglese Fallohide, Cutèrrei nella nuova traduzione italiana), gli hobbit più alti, di pelle e capelli chiari, che valicarono le montagne e si stabilirono nell'Eriador finendo col mescolarsi ad altre razze e infine i pelopiedi (in inglese Harfoot, Pelòpedi nella nuova traduzione italiana), più scuri e più bassi di tutti, solitamente privi di barba e soprattutto privi di calzature, proprio per via dei piedi grandi e, appunto, pelosi.

Sono proprio i nostri Harftoos, pelopiedi o pelòpedi che dir si voglia i primi Hobbit ad insediarsi nella Contea, dopo aver attraversato l'Eriador: è proprio da questo singolo ramo delle tre grandi famiglie Hobbit che, nel corso dei secoli e millenni, si svilupperanno gli Hobbit che tutti i fan di Peter Jackson conoscono bene.



Per altri contenuti simili, scoprite la mappa geografica de Gli anelli del potere e della Seconda Era e quali sono le differenze più grandi rispetto a quella della Terza Era vista ne Il signore degli anelli.