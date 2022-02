Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, trovato un errore nelle nuove immagini?

Amazon ha da poco rilasciato una carrellata di nuove foto dei protagonisti de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, scatenando l'entusiasmo generale dei fan in tutto il mondo. Però, alcuni degli appassionati più attenti affermano di aver notato un errore nell'immagine di Galadriel, che potete vedere nella copertina della notizia.

In particolare, ad essere errato sarebbe l'emblema inciso sulla sua armatura, ovvero una stella a otto punte con un piccolo diamante al centro. Infatti, osservandolo nel dettaglio, alcuni fan hanno notato una somiglianza con il sigillo di Fëanor, un elfo dal ruolo centrale nella mitologia tolkienana. Ebbene, posto che si tratti effettivamente di questo sigillo, l'errore starebbe nel fatto che Galadriel e Fëanor condividono un'ostilità talmente radicata da rendere implausibile che uno dei due indossi l'emblema dell'altro.

Comunque, questa critica non ha pienamente convinto tutti i fan e gli esperti in materia. Infatti, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, l'account Twitter "TolkienGuide" commenta quest'ipotesi, affermando che il simbolo in questione somigli maggiormente a quello di Eärendil. Anche in questo caso però si tratterebbe di un errore, seppur di portata minore rispetto al precedente, in quanto Galadriel e Eärendil non sono ancora legati da alcuna relazione di nessun tipo, perciò per lei non avrebbe molto senso portare il suo sigillo.

Infine, tra le varie ipotesi, la più probabile sembra essere quella proposta dall'utente "Joel Merriner", che potete trovare in risposta al tweet sopra citato. Egli sostiene che il sigillo in questione non sia un emblema preciso della lore di Tolkien, ma un'invenzione originale degli artisti dietro la lavorazione de Gli Anelli del Potere. In effetti, sarebbe poco credibile un errore così grossolano da parte di una produzione di così alto livello.

Voi cosa ne pensate? Credete che si tratti davvero di un errore? Vi invitiamo a farci sapere la vostra nei commenti e vi ricordiamo che è in arrivo il 13 febbraio il trailer de Gli Anelli del Potere.