Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ignorato dagli Emmy, solo 6 nomination!

Nel corso della notte sono state annunciate le candidature agli Emmy 2023 e tra le serie più nominate svettano The Last of Us, The White Lotus e Succession, come ampiamente previsto dagli esperti. Chi è rimasto sicuramente deluso è stata Amazon, dato che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere non ha ottenuto nomination di un certo rilievo.

Con un budget enorme e un approccio inedito al mito dell'opera di J.R.R. Tolkien, Gli Anelli del Potere ha dato molto da pensare ai fan, e sembra che le nomination agli Emmy di quest'anno abbiano rispecchiato proprio queste criticità. Mentre lo show è stato escluso da tutte le principali categorie drammatiche, compresa quella come Miglior Serie Drammatica, ha ottenuto sei nomination tecniche.

La serie è stata nominata per Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes, Outstanding Main Title Design, Outstanding Prosthetic Makeup, Outstanding Original Main Title Theme Music, Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour) e Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata rinnovata per una seconda stagione e le riprese sono iniziate pochi mesi dopo la messa in onda della precedente e si sono concluse lo scorso giugno, anche se molti altri show hanno interrotto del tutto la produzione a causa dello sciopero in corso della Writers Guild of America.

"Vogliamo che l'intervallo tra una stagione e l'altra sia il più breve possibile, ma vogliamo mantenere l'asticella altrettanto alta", aveva dichiarato Jennifer Salke di Amazon in un'intervista dello scorso autunno. "Quindi ci vorrà il tempo che ci vorrà. Ma c'è una certa urgenza di fare in fretta, ed è per questo che i ragazzi hanno scritto per tutta la durata della loro pausa. Ci stiamo muovendo velocemente".