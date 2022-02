Il signore degli anelli Gli anelli del potere è 'il libro che Tolkien non ha mai scritto'

La pubblicazione delle prime foto ufficiali de Il signore degli anelli Gli anelli del potere ha fatto luce sull'attesissima serie tv esclusiva di Amazon Prime Video, con i creatori dello show che hanno discusso vari aspetti inediti del progetto.

Dopo aver confermato che Gli anelli del potere non avrà scene di sesso o di nudo ai livelli di Game of Thrones come invece era stato suggerito da alcuni precedenti report, il co-showrunner Patrick McKay ha rivelato a Vanity Fair che la serie tv de Il signore degli anelli sarà il libro che JRR Tolkien non ha mai scritto.

"Anelli per gli elfi, anelli per i nani, anelli per gli uomini, e poi l'unico anello che Sauron usava per ingannarli tutti: la serie racconta la storia della creazione di tutti questi anelli del potere, da dove provengono e cosa hanno causato a ciascuna delle razze che li hanno accettati. La nostra ambizione era quella di inventare il romanzo che Tolkien non ha mai scritto e farlo attraverso l'attuale potenziale delle serie tv, che come mai prima d'ora oggi sono diventate dei mega-eventi".

E di certo 'ambizione' è la parola perfetta per descrivere la serie di McKay e J.D. Payne, la cui prima stagione è costata ad Amazon un miliardo di dollari: con così tante razze e storie diverse da raccontare, ci saranno un totale di 22 attori principali nel cast de Gli anelli del potere, con alcuni personaggi che risulteranno familiari ai fan dei libri e dei film, come gli elfi Elrond (Robert Aramayo) e Galadriel (Morfydd Clark), altri invece saranno completamente inediti e creati appositamente per lo show, tra cui Arondir (Ismael Cruz Córdova) e Halbrand (Charlie Vickers).

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che il trailer de Gli anelli del potere esordirà domenica 13 in occasione del Super Bowl.