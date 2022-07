Il signore degli anelli Gli anelli del potere, nuove foto inedite: benvenuti a Numenor!

Dopo il teaser esteso de Il signore degli anelli Gli anelli del potere, l'attesissima serie tv fantasy di Prime Video basata sul mondo di JR Tolkien è tornata a mostrarsi con nuove foto inedite pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly.

Le immagini, disponibili in calce, mostrano i nuovi personaggi e la nuova ambientazione, Numenor: Tolkien descrive Númenor come la più grande civiltà umana nella storia della Terra di Mezzo, un faro di conoscenza e cultura che avrebbe influenzato il resto del mondo. Tuttavia, l'arroganza e l'ambizione porteranno quel regno alla distruzione, facendo dell'isola una sorta di versione della Terra di Mezzo della 'nostra' mitica Atlantide.

E in un certo senso, la storia di Númenor è un monito per Gli anelli del potere: se avrà successo, lo show potrebbe raggiungere livelli senza precedenti, ma gli spettri del fallimento rischiano di farla sprofondare. Una situazione che gli showrunner hanno bene in mente: "Siamo stati molto concentrati, sapevamo di non poter sbagliare nulla" ha confessato Payne. "Non è mai stato fatto niente del genere prima: Númenor per noi è stata, in un certo senso, una tela bianca. Siamo stati sul set per settimane, ed è stato semplicemente mozzafiato. Ogni giorno notavo un nuovo dettaglio che non avevo mai visto prima, come dei graffiti incisi su una pietra o un piccolo santuario. C'era un intero muro fatto di gusci di ostrica. Ogni angolo nasconde una narrazione."

Per altri approfondimenti scoprite l'anteprima de Gli anelli del potere disponibile su Prime Video: lo show esordirà sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 2 settembre.