Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le nuove foto ci mostrano Theo e Bronwyn

Prima dell'arrivo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video, scopriamo le ultime novità sull'attesa serie ambientata nel mondo ideato da J. R. R. Tolkien.

Durante un incontro aziendale, Amazon ha rivelato che Tyroe Muhafidin (Dusk, Caravan) interpreterà Theo nella serie tv prequel dei romanzi e delle saghe cinematografiche dirette da Peter Jackson.

Non sono tuttavia stati forniti dettagli per il personaggio, ma una sua prima immagine è stata mostrata assieme a quella di Bronwyn, il personaggio che porterà invece sullo schermo Nazanin Boniadi (Homeland, How I Met Your Mother).

I due reciteranno al fianco di un nutrito cast composto tra gli altri da Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Cynthia Addai-Robinson, Sophia Nomvete, Megan Richards, Lloyd Owen, Ema Horvath, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Benjamin Walker, Leon Wadham, Daniel Weyman, Trystan Gravelle, Jason Cahill, Justin Doble, Gennifer Hutchison e Sir Lenny Henry.

Negli otto episodi della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere torneremo dunque indietro nel tempo al periodo della Seconda Era della Terra di Mezzo. E nonostante incontreremo volti noti e nuovi in un momento di relativa pace, presto i nostri protagonisti dovranno far fronte al ritorno di una grande minaccia.

J.D. Payne e Patrick McKay saranno showrunner e produttori dello show di Amazon Prime Video, mentre alla regia di alcuni episodi troveremo registi come J.A. Bayona e Charlotte Brändström.