Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ecco i personaggi nei poster ufficiali!

Amazon Prime Video ha diffuso in rete un primo (character) poster ufficiale per la serie Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere, che arriverà sulla piattaforma streaming dal 2 settembre prossimo. Non sappiamo ancora molto sullo show tratto dal romanzo di Tolkien così come è al momento sconosciuta l'identità dei personaggi nei poster.

Come dicevamo, l'identità dei personaggi ritratti nei poster ufficiali diffusi da Amazon è attualmente un mistero, ma è la stessa casa di produzione ad allegare una descrizione di quanto pubblicato che vi riportiamo di seguito. I poster probabilmente ritraggono un individuo per ogni popolo che verrà rappresentato nello show, tra cui ci saranno sicuramente anche gli Elfi e il popolo dei Rohirrim, come anche i nani.

Vediamo un personaggio con la barba rossa e un'ascia (chiaramente si tratta di un nano, anche se non abbiamo conferma del nome in questione), così come un altro con le mani ricoperte di polvere d'oro e vestito quasi interamente di gioielli, un altro che indossa un'armatura medievale d'acciaio e una spada d'oro (probabilmente un guerriero elfico), un altro individuo coperto completamente d'oro (si vocifera si tratti di Ar-Pharazôn the Golden), nel poster successivo un uomo tiene in mano una spada spezzata (ma non si tratta di Narsil ma probabilmente della spada di Gurthang), da un altro personaggio viene impugnato quello che sembra uno scettro (lo scettro di Annuminas?).

Poi ancora un altro personaggio sembra essere un antenato dei Rohirrim, mentre un successivo personaggio tiene in mano una pergamena e un altro una freccia, più svariati altri ancora. Così come è possibile che uno tra i poster mostri anche Sauron in persona. Trovate tutti i poster in calce.

Tanti misteri, quello che è certo è che c’è grande fermento nel pubblico del piccolo schermo e non solo, da quando è uscito il trailer de Gli Anelli del Potere, la nuova serie in arrivo nel 2022 su Prime Video che fungerà da prequel alla nota saga di Peter Jackson. Nell'attesa che arrivi un primo trailer, ecco la storia approfondita de Gli Anelli del Potere.