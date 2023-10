Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è già pronto a girare la stagione 3?

Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 si sono concluse ufficialmente prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori a Hollywood, quindi non dovrebbero esserci ulteriori problemi nella sua distribuzione in streaming su Prime Video entro il prossimo anno. Per questo sembra tutto pronto per l'inizio dei lavori sulla Stagione 3.

Anche se non conosciamo esattamente la data d'uscita della seconda stagione, che potrebbe collocarsi tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, dalla rete sono emersi alcuni indizi che lascerebbero pensare che la produzione della Stagione 3 sia già stata avviata.

Su X (ex Twitter), @Canby_11 ha notato un invito alla produzione per "Il Signore degli Anelli: The Rings of Power 03". La serie è tra le tante elencate nel post di Production Weekly del 9 agosto, che includeva altre produzioni come Squid Game e "Pitch Perfect: Bumper in Berlin 02", cancellata a settembre dopo essere stata rinnovata. Tutte queste produzioni sono già note e sono (o erano) previste per il prossimo anno o giù di lì. Tenendo conto di ciò, questo significa che la terza stagione de Gli Anelli del Potere potrebbe essere girata già l'anno prossimo.

Per chi non avesse dimestichezza con il sito, Production Weekly è un "servizio di dati in abbonamento che fornisce notizie e aggiornamenti sulle produzioni cinematografiche e televisive". Permette di trovare lavoro nelle produzioni e di "pianificare campagne di vendita". L'elenco delle produzioni mostra quali serie e film stanno iniziando a cercare la loro troupe.

Ricordiamo che i piani di Prime Video sono quelli di produrre almeno cinque stagione de Gli Anelli del Potere.

"Stiamo costruendo le infrastrutture che ci serviranno per cinque stagioni. Stiamo costruendo una piccola città. Avremmo sempre speso quanto necessario per farlo bene. Ho la fortuna di lavorare in una società in cui vogliamo essere disciplinati dal punto di vista finanziario, ma nessuno voleva scendere a compromessi su ciò che sarebbe stato visivamente. Credo che siano stati soldi spesi molto bene. Se si considera la reazione della gente all'esperienza visiva dello show, questa è stata estremamente positiva", aveva dichiarato Jennifer Salke di Amazon Studios.