Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il rinnovo per la Stagione 3 già nel 2023

Nonostante le polemiche dei fan nei confronti della prima stagione, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è rivelata la serie più vista di sempre su Prime Video, così Amazon ha intenzione di mantenere fede al piano di cinque stagioni per lo show tratto dalle opere di Tolkien. Il rinnovo per una terza stagione potrebbe arrivare a breve.

In un'intervista concessa a Deadline, infatti, il capo degli Amazon Studios Vernon Sanders ha dichiarato che arriveranno aggiornamenti su Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 già con l'arrivo del 2023. Sanders ha sottolineato l'impegno di Amazon a produrre la serie nella sua interezza, e dovremmo avere sue notizie l'anno prossimo, ancora prima della distribuzione della seconda stagione che, lo ricordiamo, non arriverà prima del 2024.

"Siamo assolutamente concentrati sullo show, abbiamo tutte le ragioni per essere entusiasti. Hanno fatto un lavoro straordinario. È un'ottima domanda sulla terza stagione, probabilmente siamo a due o tre mesi dal probabile rinnovo, ma penso che ci saranno novità sicuramente con il nuovo anno. Per arrivare a questo punto è necessaria una buona dose di preparazione e pianificazione e l'unica ragione per cui probabilmente non siamo ancora arrivati [a un rinnovo ufficiale] è che siamo stati molto concentrati sulla seconda stagione, ma mi aspetto che ci siano novità l'anno prossimo".

Mentre Sanders si è tenuto sul vago, il forte investimento di Amazon nella serie sottolinea l'intenzione di procedere con il piano di cinque stagioni già anticipato nel corso della presentazione dello show. La serie ambientata nella Terra di Mezzo è la più costosa mai creata: la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è costata 462 milioni di dollari. Dato l'enorme investimento nella sola stagione di debutto dello show, Amazon probabilmente produrrà l'intero piano previsto per concludere questa avventura nella Seconda Era della Terra di Mezzo.

Nel frattempo sono state annunciate le registe della Stagione 2 de Gli Anelli del Potere, tra conferme e new entry.

Nelle ultime settimane, Prime Video ha anche annunciato l'aggiunta di ben 15 nuovi attori al cast, tra cui il sostituto di Joseph Mawle. L'attore ha interpretato Adar (il leader degli orchi di Morgoth) nella Stagione 1, ma il ruolo sarà assunto da Sam Hazeldine (Slow Horses). Oltre a questo personaggio, Prime Video non ha ancora rivelato chi saranno i nuovi volti della Stagione 2, ma è abbastanza sicuro che i prossimi episodi punteranno ad essere ancora più colossali.