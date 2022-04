Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere, che ruolo avranno i due nuovi personaggi

Era da un po' che non avevamo notizie de Gli Anelli del Potere, serie prequel de Il Signore degli Anelli. Ora però, Amazon ha rivelato le immagini di due nuovi prrotagonisti inediti: Theo e sua madre Bronwyn. I due sono in possesso di una spada spezzata di provenienza misteriosa, che potrebbe diventare centrale nello show.

Gli ultimi mesi non erano stati dei più felici per Amazon Prime Video alla notizia che la serie in uscita il 2 settembre, la più costosa mai realizzata in assoluto per la cifra record di un miliardo di dollari, non avesse tutti i diritti sui romanzi di Tolkien necessari a illustrare al meglio i fatti della Seconda Era, quella che vide l’ascesa di Sauron e la sua successiva caduta per mano dell’Ultima Alleanza fra Elfi e Uomini. Da qui la ragione di creare un’infinità di personaggi inediti, anch’essi fortemente criticati, su tutti l’elfo silvano Arondir interpretato da Ismael Cruz Córdova. Ora, proprio l’elfo torna attuale dopo la pubblicazione di alcune immagini che ci rivelano due ulteriori protagonisti inediti.

Si tratta di Theo e della madre Bronwyn. I due sono interpretati rispettivamente da Tyroe Muhafidin e Nazanin Boniadi e vivono senza una figura paterna nel villaggio di Tirrarad. Molto poco è stato detto in riferimento alle loro trame, ma molto si po’ dedurre dagli elementi mostrati nelle immagini e nei primissimi character poster della serie. Elementi che potrebbero renderli cruciali tanto quanto i portatori degli anelli ne Gli Anelli del Potere. La loro storia è infatti legata a doppio filo a un cimelio che avevamo già visto impugnato nel poster loro dedicato: una spada spezzata dalle origini misteriose e inquietanti. Non è chiaro come i due ne siano entrati in possesso.

Potrebbe essere stato realizzato da Sauron il suo soggiorno su Númenor nelle vesti di Annatar, che forse abbiamo già intravisto nel trailer de Gli Anelli del Potere? Potrebbe trattarsi di un residuo di una passata migrazione di Númenoreani neri mentre colonizzavano Haradwaith a sud di Gondor? O di un cimelio di famiglia di un padre assente, ora consumato più quanto si potesse aspettare? Sappiamo infatti che Bronwyn è una madre single e guaritrice del villaggio, che vive in condizioni apparentemente rustiche con suo figlio ben a sud dei paesaggi più familiari del Signore degli Anelli. Ma Bronwyn ha un legame romantico proprio con Arondir.

E ancora, ci restano più domande che risposte. Dove è diretta Bronwyn? La sua veste regale rivela che quello di "guaritrice del villaggio" è solo uno dei molti ruoli che ricoprirà nel corso della sua storia, che se dovesse durare quanto la serie potrebbe arrivare a cinque stagioni totali? Cambia anche il paesaggio, traghettandoci verso un nord che ci è molto più familiare. E nel frattempo, quella spada spezzata che potrebbe riportare l’oscura dicitura di Black Speech, rimane avvolta in un mistero che sembra farsi cruciale. Quali le trame che immaginate? E le vostre aspettative sulla serie? Ditecelo nei commenti!