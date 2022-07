Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Simon Tolkien ha collaborato allo show!

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è finalmente in dirittura di arrivo con la pubblicazione del trailer ufficiale avvenuta nella giornata di ieri. La serie ci porterà nella Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, e tutti si augurano che rispetterà gli scritti di Tolkien. A dare una mano in questo c'è stato un aiutante speciale.

Si tratta del nipote del celebre autore, Simon Tolkien, anche lui romanziere e figlio maggiore di Christopher Tolkien, che divenne il custode degli scritti di J.R.R. Tolkien dopo la morte dell'autore. Simon è cresciuto circondato dai libri di suo nonno, e ha già in passato collaborato con persone che hanno lavorato all'adattamento cinematografico, nonostante il padre avesse vietato ai membri della famiglia di farsi coinvolgere in ciò che riguardasse l'opera. Ora Simon ha deciso di farlo nuovamente, dando una grande mano agli showrunner della serie.

"Mi è piaciuto assistere Amazon Studios per lo show, e in particolare fornire input a JD Payne e Patrick McKay [gli showrunner] su cose che riguardavano la scrittura originale di mio nonno" ha detto Simon Tolkien in una dichiarazione.

"La prima volta che abbiamo incontrato Simon Tolkien, abbiamo dovuto darci un pizzicotto - siamo qui, seduti dall'altra parte del tavolo con il nipote di J.R.R. Tolkien in persona", ha detto McKay in un'intervista con Entertainment Weekly. "E questo è stato soltanto l'inizio di quello che si è rivelato un dialogo profondamente ricco e gratificante. Le sue intuizioni, l'attenzione al dettaglio e la passione sia per i personaggi che per la struttura generale de Gli Anelli del Potere sono intrecciate nelle pagine della nostra storia. Lavorare con Simon è stata l'esperienza di una vita".



Intanto, mentre attendiamo l'uscita dello show, ecco alcune foto de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere!