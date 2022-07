Il signore degli anelli Gli anelli del potere, spiegato perché Galadriel ha l'armatura?

Dopo il clamoroso nuovo trailer de Il signore degli anelli Gli anelli del potere pubblicato in occasione del Comic-Con di San Diego, gli autori della serie Prime Video hanno provato a fornire 'un po' di contesto' alla controversa armatura di Galadriel.

Sin dal primo sguardo a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, i fan del franchise sono rimasti molto confusi sull'armatura di Galadriel vista nelle prime foto pubblicate, e ora la produttrice Lindsay Weber ha provato a fare un po' di chiarezza sulla faccenda. Gli appassionati della Terra di Mezzo nelle scorse settimane hanno notato come la discussa corazza indossata somigliasse a quella della Casata di Fëanor, in particolare per via della piccola stella a otto punte al centro. Galadriel ha una faida di lunga data con i Fëanor, quindi la cosa ha chiaramente aggiunto benzina sul fuoco della controversia.

Ora però scopriamo che l'armatura non appartiene del tutto a Galadriel: "Per dare un piccolo contesto alla cosa", ha dichiarato la Weber, senza ovviamente dilungarsi negli spoiler, "posso anticipare che, in realtà, quell'armatura non è di Galadriel. Per il momento diciamo che si tratta di un regalo da parte di qualcun altro...".

Vi ricordiamo che Gli anelli del potere debutterà su Prime Video a partire dal 2 settembre, con una prima stagione composta da 8 episodi in arrivo a cadenza settimanale. Per altri contenuti guardate i nuovi 24 poster de Gli anelli del potere pubblicati in occasione del Comic-Con.