Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il trailer arriva il 13 febbraio!

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è uno degli eventi televisivi più attesi (azzarderemmo a dire il più atteso in assoluto) del 2022: Prime Video sa bene di avere tra le mani una vera e propria bomba, per cui non perde occasione di giocare con l'hype dei fan in trepidante attesa di novità più concrete.

Dopo il primo teaser de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, dunque, l'attesa del primo, vero trailer dello show basato sulle opere di J.R.R. Tolkien si è fatta sempre più insostenibile: la pazienza dei fan è però in procinto di essere premiata, almeno stando a quanto leggiamo in un post pubblicato proprio in questi minuti dai profili social ufficiali della serie.

Un brevissimo video, infatti, annuncia l'arrivo del trailer per... Una data scritta in elfico! Un bel modo di mettere ancora una volta alla prova la pazienza di un fandom ormai pronto ad esplodere, che però può fortunatamente fare affidamento su qualche utente social di buon cuore pronto a mettere a disposizione del prossimo la propria conoscenza della lingua di Elrond e Galadriel.

Stando a quanto leggiamo nei commenti, dunque, pare proprio che il primo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere verrà rilasciato il prossimo 13 febbraio, presumibilmente durante il Super Bowl. Manca ormai solo una settimana: sarete capaci di pazientare ancora un po'? Condividete con noi nei commenti il vostro stato d'animo! Vediamo, intanto, perché i fan stanno odiando il titolo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.