Il signore degli anelli Gli anelli del potere ha 'una di Terra di Mezzo che non ricordate'

Il signore degli anelli Gli anelli del potere è una delle serie tv più costose di tutti i tempi, ma riuscirà a soddisfare le spropositare aspettative dei fan? Ad alimentarle ci ha pensato il concept artist John Howe, secondo il quale ci sono molte sorprese in serbo.

“Questa non è la Terra di Mezzo che ricordate” ha dichiarato Howe ad Empire nel numero Summer Preview. “Questo è un mondo molto vivace e in mutamento. Gli elfi non sono nascosti a Bosco Atro, né indugiano a Gran Burrone. Sono impegnati a costruire regni. Il regno nanico di Moria non è una miniera abbandonata piena di morti e i Grey Havens non sono ancora una città fantasma. Mi è piaciuto avere l'opportunità di esplorare questa storia inedita".

E sebbene la maggior parte della Terra di Mezzo vista sul grande schermo mostrava terreni montuosi, fangosi o paludosi, ne Gli anelli del potere ci sarà un nuovo luogo chiave da esplorare. "Stiamo finalmente per navigare sugli oceani della Terra di Mezzo", ha anticipato Howe, promettendo una serie di elfi marinai. “Sono coraggiosi e intraprendenti e stanno quasi colonizzando il mondo intero. Sono stati dei personaggi molto divertenti da immaginare. È qualcosa che non si è mai visto fino ad ora, né nei film de Il Signore degli Anelli né in quelli della trilogia de Lo Hobbit."

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere uscirà su Prime Video a partire dal prossimo 2 settembre.