Il Signore degli Anelli, quanti anni ha Sauron? Approfondiamo le sue lontane origini

Fra le primissime creature dell'Universo di Arda e di tutta la letteratura di J.R.R. Tolkien, nato ancor prima della creazione del Sole e della Luna, Sauron affonda le sue origini nella notte dei tempi. Si tratta di una delle entità più longeve di LOTR. Ecco quanti anni aveva alla sua morte e quanti ne avrà ne Gli Anelli del Potere.

Via via che la nuova serie di Amazon rende disponibili i suoi episodi su Prime Video, non possiamo fare a meno di approfondire o anche semplicemente rispolverare, per i più avvezzi, il gigantesco universo narrativo e la lore di JRR Tolkien. Prima è stata la volta degli Anelli del Potere – quanti sono, quali furono i loro portatori e quali poteri ne trassero – ma più di recente, alla luce dell’ultimo episodio reso pubblico, abbiamo ripercorso la fauna del Signore degli Anelli, vale a dire le tante creature che abbiamo intravisto e che impareremo a conoscere nel corso della Seconda Era.

Ma ovviamente, tutta l’attenzione non può che andare a Sauron, il principale nemico della Terra di Mezzo nel corso di ben due, lunghissime Ere, ma anche aiutante del suo “predecessore” nel corso della Prima Era: Morgoth. Come per quest’ultimo, le origini di Sauron vanno fissate millenni e millenni prima della creazione della Terra di Mezzo. All’epoca degli Ainur, distinti in Valar e Maiar a seconda del rango – Morgoth fra i primi, Sauron fra i secondi – il computo degli anni è molto più complesso. Gli Anni dei Valar e gli Anni delle Lampade, che si spingono ben oltre i 3000, equivalgono all’incirca a 9,500 anni solari. Fatti i dovuti calcoli, solo quest’epoca di Arda, che già abbraccia parte della vita di Sauron – conosciuto inizialmente come Mairon – dura centinaia di migliaia, potenzialmente milioni di anni.

A questo punto – siamo intorno al 3501esimo Anno dei Valar – subentra il nuovo conteggio degli Anni degli Alberi, durati fino al 1500esimo, in cui venne creato il Sole, la Luna e le creature mortali di Arda. Anche ammettendo che la conversione rimanga la stessa, altre centinaia di migliaia di anni Solari si aggiungono al computo e (quindi) all’età di Sauron. Da qui in poi, si susseguono le Tre Ere. La Prima, che vede Sauron alleato di Morgoth, dura circa 590 anni solari, a seconda delle difficili stime sulle opere di Tolkien, non così chiaramente cadenzate come si potrebbe pensare.

La Seconda e la Terza Era, infine, hanno durata simile: rispettivamente 3441 e 3021 anni solari. Solo considerata la serie in fase di distribuzione e la trilogia cinematografica di Jackson, parliamo di oltre 6000 anni, non molto distante però dalla vita di un elfo. Aggiungendovi le ere precedenti, l’età di Sauron si calcola quindi in oltre 40 milioni di anni, anche ammesso che un calcolo del genere – nonostante sia soggetto a facili correzioni – possa valere per una creatura immortale. In un certo senso, l’età di Sauron corrisponde per larga parte a tutta la cronologia dell’universo Tolkien.