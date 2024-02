Il signore degli anelli, annunciata la stagione 3 della serie tv Gli anelli del potere

Dopo i recenti rumor sulla possibile apparizione di Tom Bombadil ne Gli anelli del potere 2, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha confermato la terza stagione della serie tv de Il signore degli anelli.

Gli showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, infatti, in queste ore hanno siglato un nuovo accordo generale con Amazon MGM Studios, che li legherà allo studio per altri tre anni: Patrick McKay e JD Payne lavoreranno tramite la loro società di produzione, 22:40 PM Productions, per proseguire ulteriormente la loro saga de Il signore degli anelli, la cui prima stagione nominata agli Emmy ha debuttato nell'autunno del 2022 diventando la serie originale di Amazon più vista di sempre e classificandosi nella Top 4 della classifica streaming di Nielsen ogni settimana durante la sua corsa iniziale.

Le riprese della seconda stagione de Gli anelli del potere sono terminate e gli episodi usciranno entro la fine dell'anno, sebbene al momento Prime Video non abbia ancora fornito una data precisa. I lavori sulla terza stagione sono già iniziati, con gli showrunner che hanno avviato i preparativi per mappare la trama generale in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Prime Video e dell'apertura di una stanza degli sceneggiatori. Inoltre, Amazon sta pianificando di spostare il centro di produzione dello show dai Bray Studios a un nuovo impianto di produzione nei vicini Shepperton Studios nel Regno Unito. "Abbiamo iniziato questo straordinario viaggio con JD e Patrick più di cinque anni e mezzo fa e non ci siamo mai guardati indietro", ha affermato Vernon Sanders, responsabile televisivo di Amazon MGM Studios. “Continuiamo a stupirci della portata della loro visione e dell’enorme successo globale ottenuto da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nella sua prima stagione da record. Non vediamo l’ora che i clienti Prime Video possano continuare l’avventura epica che JD e Patrick hanno costruito per la seconda stagione e oltre."

