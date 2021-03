Il signore degli anelli, annunciato un nuovo regista per il prequel di Amazon Prime Video!

Dopo i recenti aggiustamenti al cast, arrivano nuove informazioni ufficiali sull'attesissima serie tv prequel de Il signore degli anelli attualmente in produzione in casa Amazon Prime Video.

Amazon Studios ha infatti confermato tramite comunicato stampa che il regista britannico-cinese Wayne Che Yip dirigerà quattro episodi della prima stagione della serie; Yip, oltre ad unirsi a JA Bayona, regista di The Orphanage e Jurassic World: Fallen Kingdom che ha diretto i primi due episodi della prima stagione, ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo.

La serie televisiva de Il Signore degli Anelli, ambientata millenni prima degli eventi della saga cinematografica, è attualmente in fase di riprese in Nuova Zelanda. Il gigante dello streaming prosegue dunque la sua collaborazione con Yip, conosciuto anche per il lavoro svolto su Hunters, Preacher, Utopia, Doctor Who l'imminente serie fantasy di Amazon Prime, The Wheel of Time.

“È un vero onore essere invitato nel mondo di Tolkien da J.D. & Patrick e da Amazon Studios" ha dichiarato il regista. "Non vedo l'ora di lavorare con l'incredibile team qui in Nuova Zelanda mentre contribuiamo umilmente all'eredità della più grande storia mai raccontata".

La storia sarà ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, e i primi dettagli della trama fornitici da Amazon rivelato che, in un tempo di pace, la serie seguirà un gruppo di personaggi (alcuni già noti, altri nuovi), mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi, Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.



L'attrice Morfydd Clark interpreta una giovane Galadriel, l'elfo interpretato da Cate Blanchett nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson.