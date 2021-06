Il Signore degli Anelli, arriva l'anime sulla storia del Fosso di Helm!

I prossimi anni saranno decisamente interessanti per i fan de Il Signore degli Anelli: rewatch della trilogia di Peter Jackson a parte, infatti, a permetterci di tornare nel mondo ideato da J.R.R. Tolkien arriveranno la serie TV prodotta da Amazon e, stando alle ultime novità, anche una nuova trasposizione targata New Line Cinema!

La casa di produzione che ha dato vita ai tre film sulla storia di Frodo e della Compagnia dell'Anello ha infatti annunciato di voler dare il via alla produzione di un anime che dovrebbe concentrarsi su un passaggio ben preciso della storia di Arda.

Il film animato in questione è infatti pensato per narrarci la storia di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan alla cui memoria è intitolato il Fosso di Helm, il luogo ben noto a tutti i fan de Il Signore degli Anelli in cui ebbe luogo l'epica battaglia che chiude Le Due Torri, ricordata ancora oggi come una delle battaglie meglio riuscite della storia del cinema.

Ad occuparsi della regia ci sarà Kenji Kamiyama, mentre la sceneggiatura sarà scritta a quattro mani da Jeffrey Addiss e Will Matthews, già visti all'opera con The Dark Crystal: Age of Resistance. Il film, stando alle prime voci, dovrebbe essere direttamente collegato alla trilogia di Jackson, muovendosi invece in totale indipendenza dalla già nominata serie Amazon.

Cosa vi aspettate da questa nuova iniziativa di New Line Cinema? Diteci la vostra nei commenti! A proposito del Fosso di Helm, intanto, ecco dove ha avuto origine una frase meme tratta da Il Signore degli Anelli - Le Due Torri.