Il Signore degli Anelli: un'attrice della trilogia vorrebbe una donna nel ruolo di Gandalf

Robyn Malcolm, che ha recitato nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ha affermato che vorrebbe una donna nel ruolo di Gandalf nella serie tv in arrivo su Prime Video, sostenendo che si tratta di una grande occasione per dimostrarsi progressivi con uno dei personaggi più iconici dell'universo narrativo creato da Tolkien.

Malcolm è comparsa ne Le due Torri nella parte di Morwen, una donna Rohirrim, e ha spiegato così la sua proposta: "queste vecchie leggende, queste vecchie storie mitiche, sono basate su uno sfondo patriarcale. Perché non rivolgere lo sguardo a un mondo matrilineare in cui le donne sono le custodi della magia?"

Malcolm ha fornito anche un elenco delle attrici che secondo lei sono più indicate per la parte: "se hai bisogno di una grande star e di una persona che tutti conoscono dato che verrebbe subito paragonata a Ian McKellen, io sceglierei senza dubbio una tra Dame Judi, Eileen Atkins e Maggie Smith".

L'attrice neozelandese ha anche parlato delle possibili polemiche alla scelta di avere Gandalf donna e alla reazione dei fan "puristi di Tolkien", spiegando di non essere particolarmente preoccupata e sottolineando che Il Signore degli anelli è prima di tutto un'opera di fantasia. "Ci sono state Amleto donna, dunque perché no?"



Cosa ne pensate di questa proposta?



Intanto, è stato confermato che le riprese si svolgeranno in Nuova Zelanda, così come avvenuto per le due trilogie di Peter Jackson. A inizio settembre, inoltre è stato annunciato l'ingresso di Will Pouter nel cast nei panni di uno dei protagonisti.