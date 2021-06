Il Signore degli Anelli, Benjamin Walker sulla serie Amazon: 'È qualcosa di mai visto'

Tra i titoli più attesi dei prossimi mesi un posto d'eccezione lo ricopre sicuramente la serie tv de Il Signore degli Anelli in produzione per Amazon Prime Video. Ne ha parlato in termini particolarmente entusiastici uno dei suoi protagonisti, Benjamin Walker.

L'attore di The Choice, The Ice Road e Jessica Jones ha raccontato ai giornalisti quanto sia importante mantenere la segretezza su questo progetto, ancor più che in altri casi.

"Vi posso dire che ho preso parti a diversi progetti in cui ti dicono 'Non puoi parlarne', e di solito è davvero irritante come cosa, perché sei entusiasta e vorresti parlarne e pensi 'Che differenza fa alla fine?'" premette "Ma in questo caso, dopo aver impiegato del tempo a costruire il tutto, per quanto tu possa esserne entusiasta, davvero non vuoi rovinare la sorpresa rivelando anche solo il minimo dettaglio".

E poi aggiunge "La gente non ha mai visto nulla del genere. Sarà entusiasmante, anche il più piccolo indizio su dove possa andare o su cosa possa essere, vi toglierebbe un po' di quella scintilla di gioia tipica della prima visione".

Ma come ci si sente a essere parte del mondo de Il Signore degli Anelli? E come è entrato nel cast della serie?

"È stato molto lungo il procedimento delle audizioni, e poi non li ho sentiti per mesi. Il mondo intero era impegnato a capire cosa fare a quel punto" ha raccontato Walker, ricordando il periodo dei casting per la serie Amazon "Ma poi uno degli showrunner, J.D. [Payne], mi ha chiamato e mi ha proposto la parte, il tipo di impegno che avrebbe richiesto, che è ingente. E potevo sentire dal telefono che c'era parecchio casino di sottofondo, e non ero ancora molto sicuro. Così gli ho chiesto 'J.D. ma dove sei?? e lui mi ha risposto 'Sono in ospedale' e io 'Stai bene?' e lui 'No, mia moglie sta partorendo'".

Per Walker, scoprire che Payne stesse sacrificando dei momenti così preziosi come quelli durante la nascita del proprio figlio per portare a termine il suo compito da showrunner è stato ciò che gli ha fatto quanto ne valesse davvero la pena: "Questo livello di impegno è esattamente ciò di cui ha bisogno questa serie per essere dove dovrebbe essere. E sarebbe un grande errore non prenderne parte".