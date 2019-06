Il Signore degli Anelli: a breve nuove informazioni ufficiali sulla serie Amazon!

Insieme al recente aggiornamento sulle riprese della serie tv de Il Signore degli Anelli, il NZ Herald ha anticipato che Amazon sta preparando un annuncio ufficiale in arrivo nei prossimi giorni.

Per la gioia dei fan, il quotidiano neozelandese ha rivelato che l'ambitissimo show del colosso di e-commerce sarà girato in Nuova Zelanda, paese natale di Peter Jackson nonché luogo principale per le riprese di tutta la saga de Il Signore degli Anelli.

Nei mesi scorsi era stata indicata la Scozia come base principale per la produzione dello show, ma sempre secondo il report queste informazioni potrebbero rivelarsi false. Visto l'entità del progetto è comunque possibile che le riprese si svolgeranno in più nazioni differenti, un po' come ha fatto HBO per Game of Thrones.

La pre-produzione della serie è in corso da oltre un anno e le riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2019: l'obiettivo di Amazon è quello di lanciare lo show su Prime Video nel 2020 o al massimo nel 2021 - la data di uscita ufficiale potrebbe essere rivelata nell'annuncio che avverrà a breve.

La serie sarà scritta da JD Payne e Patrick McKay con la supervisione di Bryan Cogman (Game of Thrones). In attesa di sapere di più sui dettagli della trama, l'unica certezza è che questa nuova storia de Il Signore degli Anelli sarà ambientata nella Seconda Era di Arda.