Il Signore degli Anelli, brutto incidente sul set della serie Amazon: grave una stuntwoman

Le riprese della serie targata Amazon Prime de Il Signore degli Anelli sono attualmente in corso in Nuova Zelanda e purtroppo si è verificato un incidente che ha coinvolto un'esperta stuntwoman, Dayna Grant, che ha ora bisogno di un intervento chirurgico al cervello d'urgenza.

Grant ha lavorato in film e show televisivi tra cui Mad Max: Fury road, Wonder Woman e The Walking Dead ed è sfortunatamente rimasta ferita sul set de Il Signore degli Anelli come riporta TheOneRing.net che in un tweet ha diffuso la notizia condividendo anche un sito web di raccolta fondi a sostegno dell'intervento chirurgico necessario.

"La stuntwoman di LOTR Dayna Grant ha avuto un enorme incidente sul set di recente e ora sta per sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza per un aneurisma cerebrale e un problema alla colonna vertebrale. L'industria cinematografica neozelandese si sta facendo avanti per sostenere la sua famiglia."



Il sito web di raccolta fondi, che potete trovare nel tweet in calce alla notizia, descrive la situazione: "La stuntwoman di fama mondiale Dayna Grant (Wonder Woman, Mad Max, Snow White, Xena, Ash vs Evil Dead) ha recentemente subito un trauma cranico durante le riprese sul set. Dopo aver sperimentato i sintomi della lesione cerebrale traumatica, Dayna purtroppo ha ricevuto la diagnosi devastante di un aneurisma di 8 mm e lesioni alla colonna vertebrale superiore. I chirurghi raccomandano un intervento chirurgico immediato. Come spesso accade con queste cose, l'assicurazione e la responsabilità sono un labirinto di burocrazia e potenzialmente ritardo che mettono in pericolo la sua vita attraverso il sistema sanitario pubblico. L'intervento chirurgico immediato e privato costa $ 60,000 NZ. Vorremmo dare agli amici di Dayna e alla famiglia, inclusa la comunità Stunt, e ai fan del suo lavoro in tutto il mondo l'opportunità di aiutarla.

Dayna non è solo una stuntman di livello mondiale, ma una madre di 3 figli (il più giovane, Ryder ha 7) e pioniera per le arti all'interno della sua comunità. Gestisce una scuola di stuntman con sede in Nuova Zelanda e lavora con i giovani. Se conosci e ami Dayna, ti è piaciuto il suo lavoro o hai condiviso i suoi seminari di formazione/ispirazione, aiutaci a prenderci cura di lei il prima possibile e con la massima cura. Curiamo Dayna e mettiamola sulla strada della guarigione il prima possibile. Grazie."

Il sito afferma che i soldi verranno utilizzati: "Per pagare l'intervento urgente al cervello. Se ci sono abbastanza fondi raccolti possono essere utilizzati anche per la fisioterapia post-operatoria dopo le cure. L'assicurazione sanitaria ha confermato che non sono in grado di coprire l'intervento, e il sistema pubblico ha una lista d'attesa minima di 4 mesi."



Come osserva TheOneRing.net, questa è la seconda lesione cerebrale subita da uno stuntman sul set della serie de Il Signore degli Anelli. A febbraio, un'altra stuntwoman, Elissa Cadwell, è rimasta ferita in un incidente.



Il Signore degli Anelli avrebbe dovuto debuttare su Amazon Prime quest'anno, ma non è chiaro se i ritardi nella produzione dovuti alla pandemia influenzeranno l'uscita. Le riprese dello spettacolo sono ancora in corso in Nuova Zelanda e Il Signore degli Anelli è già stata rinnovata per la sua seconda stagione.