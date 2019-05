Il Signore degli Anelli: Bryan Cogman di Game of Thrones si unisce agli sceneggiatori

Proprio come Game of Thrones traeva una profonda ispirazione dalle opere di J.R.R. Tolkien, ora anche la programmata serie di Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli si propone di essere il prossimo grande evento televisivo dopo la saga di HBO.

Secondo quanto rivelato da Variety, infatti, Bryan Cogman - sceneggiatore e co-produttore esecutivo nello show tratto da George R.R. Martin - ha appena firmato con Amazon in qualità di consulente per la sceneggiatura che andrà a comporre la prima stagione della serie su Il Signore degli Anelli. Cogman lavorerà quindi a stretto contatto con il team di sceneggiatori della serie Amazon composto da JD Payne e Patrick McKay, il cui ingaggio era stato comunicato lo scorso luglio.

L'ingresso di Cogman non è affatto una sorpresa, in quanto lo sceneggiatore aveva da poco firmato un accordo di supervisione proprio con Amazon lo scorso settembre. Ha iniziato a lavorare a Game of Thrones proprio in qualità di assistente per David Benioff e D.B. Weiss, passando poi direttamente alla sceneggiatura degli episodi. Nell'ambiente è noto per avere una conoscenza enciclopedica del mondo di Westeros creato da Martin. L'ultimo suo contributo allo show di HBO è stata la sceneggiatura del secondo episodio dell'ultima stagione, A Knight of the Seven Kingdoms.

Cogman, inoltre, era uno degli sceneggiatori incaricati da HBO di sviluppare una possibile nuova serie ambientata nell'universo di Game of Thrones, ma come confermato in un'intervista concessa sempre a Variety lo scorso aprile, il suo progetto non vedrà mai la luce. Cogman è anche collegato alla sceneggiatura del nuovo remake in live-action Disney de La spada nella roccia.

Per quanto riguarda la prima stagione de Il Signore degli Anelli, si sa ancora pochissimo, se non che esplorerà nuove storie precedenti a La compagnia dell'anello. La serie sarà prodotta da Amazon Studios, Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema.