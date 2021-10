Il Signore degli anelli, con quale cadenza usciranno gli episodi della serie Amazon?

La serie di Amazon Prime Video prequel de Il Signore degli Anelli arriverà tra un anno, nel settembre 2022, sul servizio di streaming. Nel frattempo i fan si interrogano su quella che sarà la trama e su come il mondo creato da Tolkien verrà ampliato con questa serie tv di otto episodi.

Tuttavia, alcuni fan si chiedono anche in che modalità Amazon Prime Video pubblicherà questi attesissimi otto episodio. Saranno lanciati contemporaneamente per permettere al pubblico di tuffarsi nella serie con una maratona oppure gradualmente?



Amazon ha annunciato che distribuiranno nuovi episodi su base settimanale quando lo spettacolo uscirà, il che potrebbe finire per essere una scelta un po' controversa per alcuni fan.

La nuova serie di Amazon sarà ambientata migliaia di anni prima degli eventi che sono stati adattati dalla narrativa di Tolkien ne Il Signore degli Anelli o Lo Hobbit.

La storia di questo nuovo spettacolo verrà dalla seconda Era descritta in Il Silmarillion di Tolkien.

In un recente comunicato stampa, Amazon ha confermato che lo spettacolo uscirà il 2 settembre 2022 ed è stata anche rilasciata la prima immagine ufficiale.



Questo programma di rilascio settimanale è stato utilizzato in passato da altri showrunner nel tentativo di convincere il pubblico ad apprezzare e digerire meglio i contenuti senza la necessità di abbuffarsi di episodi per evitare spoiler.



Non è chiaro quanti episodi Amazon rilascerà ogni settimana, o se sarà sempre lo stesso numero. Quando la seconda stagione di The Boys è stata rilasciata su Amazon nel 2020, i fan sono rimasti incredibilmente delusi nel vedere che gli episodi 1-3 sono usciti subito mentre sono stati costretti ad aspettare il resto della stagione.



Se la nuova serie Amazon sarà mozzafiato come Il Signore degli Anelli o Lo Hobbit , ha senso che potrebbero voler rallentare un po' la sua uscita per permettere ai fan di godersi meglio l'evento.



Dopotutto il pubblico ha aspettato molto tempo per vedere questa serie, una volta uscita, probabilmente gestiranno anche una settimana di attesa tra gli episodi!



