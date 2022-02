Il Signore degli Anelli: ecco quale sarà il più grande cambiamento alla storia nella serie

I fan hanno appena visto i protagonisti de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nelle nuove foto pubblicate da Amazon. Sono tanti i dubbi intorno a questo progetto. Molti riguardano i cambiamenti che verranno inevitabilmente fatti, e lo showrunner J.D. Payne ha anticipato quale sarà il più grande.

Secondo lui l'ostacolo principale fino ad ora è stato quello del tempo. Partiamo infatti dal presupposto che parliamo di una storia che comprende una narrativa ricca, che abbraccia più di novemila anni. Questa serie in particolare si concentrerà sulla Seconda Era della Terra di Mezzo, periodo in cui Sauron ha seminato il panico e il caos. Si parla di un periodo piuttosto lungo, che ha costretto gli sceneggiatori a condensare la narrazione in una sequenza temporale molto più breve.

"Abbiamo parlato con la Tolkien estate", ha detto J.D. Payne. "Se restassimo fedeli alla lettera, racconteremmo una storia in cui i personaggi umani muoiono in ogni stagione, perché si salta di 200 anni nel tempo, e quindi non incontreremmo davvero i grandi, importanti personaggi canonici fino alla quarta stagione. Guarda, sicuramente esistono dei fan che vorrebbero che facessimo un documentario sulla Terra di Mezzo, ma racconteremo una storia che unisce tutte queste cose".

Una scelta che, in fin dei conti, sembra essere la più saggia. Ma quali volti noti potrebbero tornare in Gli Anelli del Potere? Ecco qualche idea.