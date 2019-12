Il Signore degli Anelli: nel cast della serie anche Ema Horvath

Amazon sta puntando molto forte sulla serie tv de Il Signore degli Anelli e ha aggiunto un'altra new entry al cast dello show, come riporta in queste ore Deadline. L'attrice Ema Horvath farà parte della serie e per la giovane interprete si tratta di un bel traguardo, considerando che si tratta del suo primo grande progetto.

Horvath sinora ha recitato soprattutto in film horror come Like.Share.Follow e The Gallows Act II. Le informazioni sul suo personaggio non sono ancora state rivelate.

La produzione della serie de Il Signore degli Anelli inizierà presto in Nuova Zelanda e Horvath si unisce ad un cast che comprende già Will Poulter nel ruolo di Beldor, e l'attrice Arkella Kavenagh nel ruolo della protagonista femminile, Tyra.

La star di Game of Thrones, Joseph Rawle, interpreterà il villain principale della serie, Oren. I primi episodi saranno diretti da Juan Antonio Bayona. La star di Watchmen Jessica Camacho ha espresso il desiderio di far parte del cast.



Pare che le storie saranno ambientate nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien ma prima degli eventi visti nella trilogia. Sauron sarà probabilmente una presenza persistente ma non il principale antagonista dello show.

Il team creativo è composto da professionalità che hanno lavorato in show come Boardwalk Empire, Game of Thrones, Breaking Bad e I Soprano.

Il Signore degli Anelli è stata rinnovata per una seconda stagione mentre siamo ancora in attesa di vedere il primo ciclo di episodi.