Il Signore degli Anelli, no categorico di Hugo Weaving sul suo ritorno: 'Mai e poi mai'

Dopo l'annuncio di una serie de Il Signore degli Anelli, la fantasia dei fan è volata oltre i confini dello spazio e del tempo, immaginando già le immense distese e le epiche avventure della Terra di Mezzo. Dello stesso avviso non è stato però Hugo Weaving, interprete del re Elrond, che si è categoricamente rifiutato di tornare nel ruolo.

I dettagli della trama non sono ancora stati svelati, ma sembra che le vicende narrate saranno collocate in una line temporale antecedente e molto diversa da quella di Frodo e del fido Sam, escludendo in automatico il ritorno di molti personaggi apparsi nell'adattamento di Peter Jackson. La longevità di alcuni personaggi potrebbe però consentire il ritorno di tre personaggi principali de Il Signore degli Anelli ed Elrond è uno di questi, anche se, nell'eventualità che la teoria venga confermata, non sarà Weaving ad interpretarlo.

"Non se ne parla. Assolutamente no", ha detto Weaving ai microfoni di Variety. "Matrix [4] sarà anche un successo, ma 'Il Signore degli Anelli', no, non lo farei mai: non mi interessa affatto. È vero, mi piaceva stare in Nuova Zelanda insieme a quelle meravigliose persone, era come stare in una grande famiglia, ma in realtà, ad essere onesti, credo che tutti ne avessero più che abbastanza. Dovrebbe essere qualcosa di veramente interessante, con un tocco diverso per rendermi davvero desideroso di tornare".

Nonostante le sue strabilianti performance, non è la prima volta che Weaving rifiuta di tornare nei grandi franchise. Dopo il suo debutto nel MCU come Teschio Rosso in Captain America: Il primo Vendicatore, non volle infatti saperne di interpretarlo nuovamente in Infinity War ed Endgame a causa delle scomode ed elaborate protesi facciali: al suo posto venne invece scritturato Ross Marquand.

Chi la pensa molto diversamente sono invece Orlando Bloom ed Elijah Wood, entrambi entusiasti all'idea di ritornare sul set de Il Signore degli Anelli. Nell'attesa di nuovi aggiornamenti sulla serie, vi suggeriamo 5 libri imperdibili e semi-sconosciuti di J.R.R. Tolkien.