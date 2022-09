Il Signore degli Anelli, chi erano i Nove prima di diventare Nazgûl?

Con l'arrivo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, stiamo facendo la conoscenza di tutta una serie di personaggi della Seconda Era che nella trilogia di Peter Jackson si presentano sotto ben altra forma: i Nazgûl. Ma chi erano i Nove Re prima di cadere sotto l'influenza dell'Unico Anello di Sauron?

Con l’arrivo della nuova serie Amazon da un miliardo di dollari sugli schermi di Prime Video, abbiamo pensato fosse arrivato il momento di rispolverare un po’ di lore di J.R.R. Tolkien per arrivare preparati o quantomeno approfondire l’universo della Terra di Mezzo via via che la Seconda Era prende forma. Con la scoperta di nuove creature inedite ne Gli Anelli del Potere ci siamo inizialmente dedicati alla fauna terrestre e marittima di Tolkien, ma ovviamente la grande incognita è Sauron: ecco quanti anni ha nel corso di LOTR.

Al suo fianco però, altri servitori guadagnarono lunga vita grazie all’influsso degli Anelli e dell’Unico per ghermirli tutti. Ma ovviamente, come recita il continuo, finirono anche nel buio incatenati. Stiamo ovviamente parlando dei Nove, dei Nazgûl, i Re della Terra di Mezzo che nel corso della Seconda Era ottennero altrettanti Anelli che, per breve periodo, li investirono di potere e ricchezze. Ma che finirono poi per cadere, molto più di quelli degli Elfi e dei Nani, sotto l’influsso dell’Anello di Sauron.

Svelare le loro identità originali non è cosa facile, perché persino in tutta la letteratura tolkeniana – compresi i Racconti Incompiuti e le opere antologiche – sono pochissimi i cenni alla loro provenienza, proprio per spossessarli della loro umanità perduta. Si conoscono i Regni di quattro di loro: tre erano Re numeroniani, mentre un quarto proveniva dall’Easterling. Il più potente di loro e solo uno dei due nominati da Tolkien è ovviamente il Re Stregone di Angmar, comandante delle legioni di Sauron dalla roccaforte di Minas Morgul. È possibile che quest’ultimo fosse proprio, in origine, uno dei tre Re di Númenor.

Paradossalmente, colui di cui si conoscono meglio le origini è il secondo in comando, Khamûl l'Esterling Nero. È appunto l’antico sovrano dell’Easterling e dai Racconti Incompiuti si apprende che funge da luogotenente di Sauron a Dol Guldur, oltre ad apparire più volte nella trilogia di Jackson al comando dei Nove prima dell’arrivo del Re Stregone nel terzo film. Per quanto riguarda gli altri, le loro origini si perdono nella notte dei tempi e così dev’essere, come ci ribadisce più volte Gandalf anche nella trilogia de Lo Hobbit.