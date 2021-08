Il Signore degli Anelli, chi saranno i protagonisti della serie Prime Video?

E' stata svelata la data di uscita della nuova serie dedicata a Il Signore degli Anelli. Nel 2017 i fan avevano appreso che Amazon avrebbe dato vita ad uno show basato sui libri di Tolkien, e oggi finalmente è realtà. E' un prodotto che che avrà vita lunga, con una seconda stagione già ordinata nel 2019. Ma chi saranno i protagonisti? Scopriamolo.

Sono poche le notizie di trama che abbiamo, ma sappiamo sicuramente che dovrebbe essere un prequel ambientato sempre nella Terra di Mezzo. A quanto pare ci si ispirerà proprio ad alcuni scritti di Tolkien che descrivono un momento precedente agli eventi visti ne La Compagnia dell'Anello. Secondo alcuni indizi rilasciati su Twitter dall'account ufficiale della serie, dovremmo trovarci circa 500 anni prima dell’incontro di Aragorn e Frodo. Interessante.

Il cast è già stato interamente scelto, e i fan stanno adesso cercando di capire chi potrebbe interpretare chi. La protagonista dovrebbe essere Markella Kavenagh, che vestirà i panni di Tyra, personaggio di cui non sappiamo nulla. Al suo fianco, a condividere un ruolo centrale nella serie, c'è Beldar, interpretato da Robert Aramayo, che ricorderemo sicuramente per la sua breve apparizione in Game of Thrones. Trovati i protagonisti, la serie avrà però bisogno anche di un villain degno di questo nome. E dunque ecco che arriva Oren, che sarà interpretato probabilmente da Joseph Mawle. Nomi che ci dicono ben poco, se non nulla, perché si tratta di personaggi inediti anche per i fan dei film. Ma è qui il bello: nella possibilità di potersi godere avventure assolutamente nuove in un mondo che già manca ai più affezionati.

Il resto del cast è stellare, con nomi che abbiamo già ammirato in altre serie di successo. Maxim Baldry (Years and Years), Owain Arthur, Glen Thomas in Casualty, Nazanin Boniadi (How I Met Your Mother), Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Megan Richards (Wanderlust), Dylan Smith, Sepp in I Am the Night, Charlie Vickers (I Medici), Tyroe Muhafidin e Sophia Nomvete.

I fan si sono chiesti se vedremo sui nostri schermi un giovane Aragorn, un personaggio che conosciamo bene. Ed è probabile, perché l'attore Tom Payne ha rivelato che effettivamente Amazon stava facendo dei provini per il ruolo di Aragon. Un personaggio che avremo la certezza di ritrovare è però Galadriel, che sarà interpretata da Morfydd Clark. Oltre Galadriel rivedremo anche Sauron e Elrond. Incertezze invece sulla presenza di Gandalf, che Ian McKellen sarebbe felice di portare nuovamente sullo schermo. Gli spettatori si augurano che sarà così, ma al momento non ci sono notizie al riguardo.

Dunque un insieme di protagonisti vecchi e nuovi per la nuova serie di Amazon che, ne siamo certi, sarà un successone. O almeno, così si augurano gli spettatori, anche perché il colosso non ha badato a spese per produrre la nuova serie su Il Signore degli Anelli.