Il Signore degli Anelli, clamoroso! Howard Shore comporrà la colonna sonora della serie

Anche se come sappiamo né Peter Jackson né alcun membro del cast originale della Trilogia Cinematografica facciano parte della serie de Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video, è oggi Deadline a riportare la notizia che il compositore Premio Oscar Howard Shore dovrebbe tornare alla colonna sonora del nuovo progetto.

Stando a quanto riportato dal sito, infatti, il tre volte Premio Oscar proprio per Il Signore degli Anelli sarebbe in trattative avanzante per tornare alla composizione delle musiche originali della produzione miliardaria streaming di Amazon, che ricordiamo trasporrà la storia della Seconda Era della Terra di Mezzo, presumibilmente raccontando l'ascesa e la caduta di Sauron - anche se il personaggio non dovrebbe comparire nella prima stagione.



La prima stagione della serie de Il Signore degli Anelli ha un costo di produzione dichiarato di 465 milioni di dollari, il che la rende attualmente la serie più costosa di tutti i tempi. Va sottolineato che il titolo ufficiale non dovrebbe essere Il Signore degli Anelli, non raccontando la storia di Frodo e della Compagnia dell'Anello, ma al momento non è stato ancora annunciato nessun titolo per lo show.



La riprese sono comunque terminate e la serie è attesa su Amazon Prime Video il 2 settembre 2022.

Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla prima immagine ufficiale de Il Signore degli Anelli. Vi ricordiamo anche che la seconda stagione de Il Signore degli Anelli sarà girata nel Regno Unito e non più in Nuova Zelanda, questo a causa delle imposte elevate per la produzione.