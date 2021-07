Il Signore degli Anelli, si completa il cast della serie Amazon: ecco altri quattro attori

Qualche giorno fa Benjamin Walker ha promesso qualcosa di mai visto in Il Signore degli Anelli, e in effetti la nuova serie Amazon è tra le più attese dei prossimi mesi. Stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, il casting per la prima stagione si è concluso con l'annuncio degli ultimi quattro nomi, per un totale di 39 attori.

Le quattro new entry che si uniscono al cast sono Charles Edwards (The Crown), Will Fletcher (The Girl Who Fell), Amelie Child-Villiers (The Machine) e Beau Cassidy. Dettagli sui loro personaggi non sono stati ancora comunicati.

Molti particolari sulla serie Amazon Il Signore degli Anelli, del resto, sono ancora avvolti dal mistero. Sappiamo che non sarà un adattamento della stessa storia portata sullo schermo da Peter Jackson nella sua trilogia cinematografica. L'ambientazione è antecedente e Amazon promette che lo show "riporterà gli spettatori a un'era in cui furono forgiate grandi potenze, regni salirono alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa ai fili più sottili e il più grande villain che sia mai uscito dalla penna di Tolkien minacciava di gettare tutto il mondo nell'oscurità."

La serie di Il Signore degli Anelli è attualmente in fase di produzione, e per fortuna la stuntwoman Dayna Grant sta bene dopo il grave incidente avvenuto di recente sul set.