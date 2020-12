Il Signore degli Anelli: ecco cosa ne pensa Viggo Mortensen della serie Amazon

Chi meglio dell'erede di Isildur può capire cosa comporti realizzare una serie tv ambientata nel mondo de Il Signore Degli Anelli? Viggo Mortensen ha deciso di dire la sua sulla nuova produzione Amazon, una delle più attese dai fan del fantasy.

"Se sono preoccupato per il fatto che <strong>proveranno a seguire Game of Thrones</strong> , con un livello di violenza arbitrario e roba del genere? Non lo so. So che ci sarà J.A. Bayona, un regista spagnolo di grande talento. Lo stanno girando in Nuova Zelanda, quindi immagino che possano sfruttare i consigli di Peter Jackson e forse di qualche membro della troupe. Credo che abbiano tutte le possibilità per fare le cose per bene, hanno un buon esempio da seguire", ha dichiarato l'interprete di Aragorn in un'intervista con NME.

Non sarà facile replicare il successo della trilogia cinematografica, ma le premesse sembrano esserci tutte, a partire da un budget altissimo. L'ambientazione inedita, la Seconda Era della Terra di Mezzo, potrebbe poi offrire degli interessanti spunti per portare qualche novità rispetto ai capolavori originali.

Nel frattempo la carriera di Mortensen è andata avanti egregiamente, anche se è rimasto molto legato al periodo in cui lavorò con Peter Jackson. Racconta di aver voluto acquistare i due cavalli cavalcati da Aragorn una volta finite le riprese e "ho comprato anche il cavallo bianco che Arwen cavalca ne La Compagnia dell'Anello quando viene inseguita attraverso la foresta dai Cavalieri Oscuri. La donna che ha effettuato quelle spettacolari riprese a cavallo è una stuntwoman con la quale ho stretto amicizia. Sapevo quanto amasse quel cavallo, quindi l'ho comprato per lei. Dovrebbe essere ancora vivo".

A meno di qualche colpo di scena a base di fast-forward, Aragorn non affiancherà gli attori della serie Amazon, ma possiamo ripercorrerne le imprese grazie alla nuova edizione in 4K de Il Singore degli Anelli.