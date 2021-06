Il signore degli anelli, Dayna Grant sta bene: la stuntwoman ringrazia in un video

Si trova attualmente in buone condizioni Dayna Grant, la stunt-woman della serie Amazon, Il Signore degli Anelli, dopo un incidente avvenuto sul set. Grant è apparsa in un video pubblicato su Twitter nel quale rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, che inizialmente sembravano essere molto gravi, come vi abbiamo riportato ieri.

In questa news di qualche ora fa vi raccontavamo che Dayna Grant aveva subito un gravissimo incidente sul set di Il Signore degli Anelli ma ora arrivano notizie più rassicuranti sulle sue condizioni.

Nell'incidente avvenuto qualche tempo fa, Dayna Grant ha subito una lieve concussione e che da diverso tempo i medici le hanno dato l'ok al ritorno al lavoro.



Tuttavia in queste ore sta circolando una raccolta fondi organizzata dalla sua amica, la star di Xena - Principessa guerriera, Lucy Lawless, per permettere a Grant di sottoporsi ad un intervento chirurgico alla testa e alla parte superiore della colonna vertebrale che si è reso necessario in seguito all'attività ultraventennale di Grant come stunt-woman, e che non è direttamente collegato all'incidente occorso alla professionista sul set de Il Signore degli Anelli. Ecco perché Amazon non è direttamente coinvolta nell'operazione che dovrà affrontare Dayna Grant.



In poche ore sono stati raccolti i 6000 dollari richiesti per poter permettere a Dayna Grant di affrontare l'operazione.

Per quanto riguarda la serie Amazon, scopriamo quando potrà arrivare il trailer della serie Il Signore degli Anelli.