Il Signore degli Anelli, quali dettagli svelano gli Orchi de Gli Anelli del Potere?

A un rapido calcolo, sono circolate più critiche che altro sulla nuova serie di Amazon Prime Video tratta da Il Signore degli Anelli. Ma ora, le prime immagini degli Orchi e le parole dei mesterianti coinvolti potrebbero riportare un po' di speranza su Gli Anelli del Potere, fra analogie e differenze con la saga di Peter Jackson.

Qualche tempo fa era arrivata una bella sequela di prime immagini delle creature de Gli Anelli del Potere e fra queste, i più attesi erano ovviamente gli Orchi. I primi dopo mesi in grado di strappare reazioni di sincera ammirazione per il lavoro (tutto gustosamente prostetico) fatto sulle creature della Terra di Mezzo, che ritrovate in calce all’articolo. In quell’occasione sono intervenuti Jamie Wilson e Lindsey Weber, rispettivamente il capo del reparto trucchi prostetici della serie e la produttrice esecutiva. Lasciamo alle loro parole il compito di introdurci a quanto troveremo nel prequel di LOTR.

Raccontavano infatti a IGN: “Gli showrunner hanno realizzato una Bibbia dedicata alla serie e la prima pagina era incentrata sugli Orchi. Hanno una vera passione per loro, adorano il trucco prostetico e sentivano l’esigenza di esplorare nuovi territori visto che la serie è ambientata migliaia di anni prima della Terza Era. Era importantissimo, per loro, che gli Orchi avessero una loro cultura e un loro mondo. Abbiamo parlato molto di come doveva essere vivere da Orco nella Seconda Era, quando erano stati decimati ed erano prossimi all’estinzione. Ci sembrava sensato che apparissero diversi, in parte più selvaggi".

Continuano poi: “Non sono ancora organizzati in un esercito, sono sparsi e saprofagi. È un momento molto diverso nella loro storia. Tutti pensavano che gli Orchi fossero stati spazzati via dalla Terra di Mezzo. Ma in realtà erano regrediti in piccoli gruppi nell’oscurità, nascosti, vivevano nelle profondità delle caverne. Era l’unico modo in cui potevano nascondersi perché venivano cacciati da molto tempo. E vedremo come torneranno in superficie, riformando il loro gruppo grazie a un nuovo leader che li guiderà di nuovo”. Le immagini anticipano anche che vedremo per la prima volta degli Orchi femmina, in tutto e per tutto in grado di competere (anche nel combattimento) con le loro versioni maschili.

Ma l’aspetto più gradito, completamente perso con la trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson – in questo quindi, la serie sarà eccome nel suo solco, nonostante abbia preso le distanze da Il Signore degli Anelli – è che nessuno degli orchi sarà realizzato in CGI: “La computer grafica verrà utilizzata per fare piccole migliorie o intervenire nelle scene d’azione che gli stuntman non possono compiere. Ma quando in primo piano, gli Orchi saranno sempre reali, quasi esclusivamente fatti con trucco prostetico. Riguardo il loro aspetto, siamo all’inizio. Non sono coperti di cicatrici, non hanno dovuto affrontare battaglie. Hanno ancora forme particolari, spigoli, rughe, ma non sono pieni di cicatrici. Casomai hanno una pelle rovinata dalla mancata esposizione al sole. Ma non sono muscolosi, non hanno la pelle scura e abbronzata, non sono come gli Orchi che avete visto in passato”. Quali le vostre aspettative alla luce di tutto questo? Ditecelo nei commenti!