Il Signore degli Anelli, Dominic Monaghan su Gli Anelli del Potere:'Penso sia ok!'

Dominic Monaghan ha interpretato lo hobbit Merry nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e ora ha commentato la prossima nuova serie televisiva targata Amazon sul franchise, Gli Anelli del Potere. Intervistato da Comicbook, Monaghan ha condiviso le proprie sensazioni positive sul progetto.

"Penso che sia ok!" ha dichiarato Monaghan, sottolineando come la tendenza ad affidarsi allo streaming sia sempre più popolare e in grado di raggiungere chiunque nel mondo.



"Penso che se provassi a realizzare la serie di film di Peter Jackson ora, con alcuni di coloro che spingono per avere tre ore e venti minuti di edizione estesa, la gente direbbe 'Non possiamo farlo, non abbiamo la banda larga'. Oggi penso che le persone vogliano porzioni sempre più piccole dei contenuti. È lo stesso per me! È fantastico vedere i creativi gestire quel mondo in un modo diverso e auguro loro buona fortuna" ha concluso Monaghan.



L'attore ha anticipato che guarderà Gli Anelli del Potere insieme al suo amico e co-star in Il Signore degli Anelli, Billy Boyd - ecco la foto della reunion degli hobbit - che ha interpretato Pipino. Nonostante ricordi con grande emozione il periodo delle riprese della trilogia, Dominic Monaghan ha confessato di non rivedere i film di Peter Jackson da 15 anni.



Scoprite il nuovo maestoso trailer di Gli Anelli del Potere, in attesa dell'uscita della serie su Amazon Prime Video.