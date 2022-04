Il Signore degli Anelli: quanto dura il viaggio di Frodo? Lo rivelano le pagine di Tolkien

Mentre tutti attendono l'arrivo della serie de Il Signore degli Anelli, i fan più accaniti riguardano la trilogia originale, che dà sempre vita a nuove domande. Tra le tante una sorge spontanea: quanto dura il viaggio di Frodo?

Come sappiamo, nei film Frodo compie un viaggio che lo porta a Mordor. Si tratta di un tragitto pieno di insidie, ma anche di incantevoli bellezze. Tuttavia nella versione cinematografica non è chiaro il lasso temporale impiegato dal personaggio ad attraversare queste terre per raggiungere la sua meta. Da quel che vediamo nella trasposizione, infatti, potrebbe volerci un mese come un anno.

Per nostra fortuna, però, J.R.R. Tolkien è molto preciso, e tra le pagine dei suoi libri ci ha indicato le distanze tra i vari luoghi, e dunque i tempi di percorrenza. Ci ha infatti chiarito la distanza tra la Contea e Mordor, e quanto hanno impiegato Sam e Frodo per coprirla.

Il 23 Settembre 3018 Frodo lascia casa Baggins, e un paio di giorni dopo si mette in viaggio con i suoi compagni (Sam, Merry e Pippin), andando così via dalla Contea. I tre impiegano un mese per raggiungere Rivendell, dove incontrano Gandalf e prendono parte alla discussione sull'Anello del Consiglio di Elrond. Qui resteranno per qualche mese, da Ottobre a Dicembre. Circa un mese dopo il gruppo, insieme a una delegazione del Consiglio, passa per le Miniere di Moria.

A metà Febbraio il gruppo raggiunge Lothlórien, e dieci giorni dopo Frodo e Sam si separano dagli altri e iniziano il loro viaggio in solitaria. Impiegheranno quasi un mese per coprire la distanza rimasta. Il 25 Marzo 3019 la Terra di Mezzo sarà di nuovo libera. Dunque, il viaggio di Frodo dura in tutto sei mesi.