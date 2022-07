Il signore degli anelli, su Prime Video spunta un nuovo trailer per Gli anelli del potere!

Dopo il primo sguardo agli orchi de Gli anelli del potere, l'attesissima serie tv di Prime Video basata sul mondo fantasy de Il signore degli anelli è tornata a mostrarsi con un nuovo teaser trailer ufficiale.

Il filmato promozionale, della durata di pochi secondi, mostra l'arrivo di una cometa sulla Terra di Mezzo e presenta anche un'anteprima di un minuto per gli abbonati Prime Video: l'anteprima completa - che potete riprodurre direttamente dalla home-page di Prime Video - non rivela molto, ma fornisce un primo sguardo a Lenny Henry in azione nei panni di Sadoc Burrows, un Harfoot (gli antenati degli Hobbit), mentre lancia un minaccioso avvertimento: "I cieli sono strani".

Non ha torto, poiché il resto del teaser vede molti altri personaggi, tra cui Galadriel di Morfydd Clark, Gil-galad di Benjamin Walker, il principe Durin IV di Owain Arthur e Elanor "Nori" Brandyfoot di Markella Kavenagh, che appunto fissano il cielo, osservando una cometa volare attraverso le nuvole e cadere sulla Terra di Mezzo. Data la vastità del mondo di Tolkien e la gamma di popoli in esso inclusi, è interessante vederli tutti 'uniti' da questa fiammeggiante palla di fuoco che si libra sopra di loro.

La cometa è in qualche modo collegata alla creazione degli anelli che danno il titolo alla serie? Lo scopriremo quando Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere arriverà su Prime Video il 2 settembre. Prima di salutarvi vi ricordiamo che un nuovissimo trailer arriverà il prossimo 14 luglio, quindi segnatevi questa data sul calendario!