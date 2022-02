Il Signore degli Anelli, c'è anche Sauron nascosto nel primo trailer? Parliamone

Da quando il Super Bowl di domenica scorsa ha visto l'uscita del primo trailer de Gli Anelli del Potere, non ci sono state che critiche da parte dei fan de Il Signore degli Anelli. Ma di fronte ai tanti aspetti problematici, c'è un dettaglio che molti hanno dato per scontato: l'assenza di Sauron. Eppure, potrebbe aver assunto altra forma.

Proseguono le polemiche nei confronti di questo nuovo, (non più) attesissimo show per piccolo schermo – forse, almeno fino una settimana fa, il più atteso dell’anno – su cui Prime Video ha intenzione di investire tempo e risorse come mai prima, posticipando l’uscita di diversi suoi titoli di punta sulla base della data di distribuzione de Gli Anelli del Potere. Senza contare poi il miliardo di dollari investito sulla prima stagione, metà in produzione e l’altra in promozione e marketing, cui si aggiungono poi i 250 milioni pagati da Jeff Bezos per i diritti sulle Appendici. Ma tutti questi sforzi potrebbero non servire a nulla, di fronte al Vaso di Pandora aperto dalla scoperta che Gli Anelli del Potere non avrebbe i diritti su Tolkien, o quantomeno quelli sufficienti ad abbozzare fedelmente la Seconda Era.

Anche il trailer ha finito per lasciare molti delusi, richiamando fortemente il secondo approccio di Peter Jackson nella trilogia de Lo Hobbit, vale a dire preferendo un massiccio uso di CGI al posto degli effetti speciali fisici. Non ha convinto per i personaggi intravisti, molti assenti nelle opere di Tolkien o confusi per la somiglianza ad altre razze: da Arondir a Disa, fino alla confusione con la piccola Hobbit intravista, che è in realtà un’Halfling – ne avevamo parlato ripercorrendo i possibili personaggi de Gli Anelli del Potere. Ma potrebbe non aver convinto – forse solo i meno avvezzi alla cronistoria della Seconda Era – anche l’assenza di Sauron nel trailer, o almeno nella sua forma più nota e che si intravedeva nei character poster. Eppure, il Signore Oscuro potrebbe essere presente eccome nel trailer.

Verso la fine vediamo una battaglia fra Elfi e Orchi che potrebbe ricordare, per immaginario e per le armature dorate, quella dell’Ultima Alleanza fra Elfi e Uomini. È quella in cui Sauron sarà momentaneamente sconfitto da Isildur, quindi lui dovrebbe essere ovviamente presente, ma ve lo diciamo fin da subito: non è la stessa battaglia, che dovrebbe arrivare solo alla fine della serie. Si tratta invece, più probabilmente, della Battaglia della Fiamma Improvvisa cui prende parte Finrod Felagund, fratello di Galadriel. Sarà proprio la sua morte a spingere l’Elfa al rastrellamento dei seguaci di Morgoth, come leggiamo nella storyline di Galadriel ne Gli Anelli del Potere. La battaglia è dunque esclusa, ma Sauron potrebbe aver assunto la sua forma umana di Annatar che lo contraddistinse per tutta la prima parte della Seconda Era, almeno fino alla forgiatura degli Anelli. Saranno infatti numerose le stagioni de Gli Anelli del Potere e Sauron avrà tutto il tempo di ritrasformarsi.

Annatar si presenta come un saggio consigliere che tenta di ingraziarsi la fiducia di Elfi, Nani e Uomini. E quale personificazione migliore di un vecchio saggio per convincerli? Anche se all’inizio molti scommettevano su Alatar o Pallando – i due maghi inviati nella Terra di Mezzo prima di Gandalf, Saruman e Radagast – potrebbe essere Sauron il meteor man di cui tutti parlano. L’Oscuro Signore ha un rapporto molto particolare con il fuoco; inoltre la meteora compare subito dopo una scritta (“Prima degli anelli”) che potrebbe indicare la sua apparizione sotto forma di Annatar prima della forgiatura; infine, poco prima, vediamo Gil-Galad scrutare il cielo con preoccupazione e sarà proprio lui, nei romanzi, ad accorgersi dell’inganno di Annatar assieme a Elrond.