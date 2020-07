Il Signore degli Anelli, Elijah Wood disposto a tornare come Frodo? La risposta della star

Dopo diversi mesi di stop sono ripresi i lavori su Il Signore degli Anelli, attesa serie TV prodotta da Amazon Prime Video. Anche Elijah Wood ha voluto parlare del nuovo progetto, dichiarandosi interessato a ritornare ad indossare i panni di Frodo Baggins.

L'attore è stato intervistato dalla testata online IndieWire, con cui ha discusso del nuovo progetto ambientato nella Terra di Mezzo e che metterà in scena alcune vicende inedite nate dalla mente di J.R.R. Tolkien: "Hanno deciso di chiamarla Il Signore degli Anelli, ma penso che non sia il nome adatto. Da quello che ho capito la storia su cui stanno lavorando è ambientata molto prima delle vicende viste nella Terra di Mezzo e ne Il Signore degli Anelli. Sembra più probabile che si tratti dell'era raccontata nel Silmarillion. Non voglio fare il nerd ma si tratta della Seconda Era della Terra di Mezzo".

Nonostante questo Elijah Wood sembra interessato al progetto, anche se difficilmente la storia sarà ambientata durante la vita di Frodo, che non è ancora nato nel periodo della Seconda Era: "Se si trattasse di un mondo in cui avesse senso un mio ritorno allora mi piacerebbe. Sono sempre pronto a tornare a lavorare in Nuova Zelanda".

In attesa di ulteriori informazioni sullo show, vi segnaliamo questo video in cui abbiamo raccolto tutto quello che sappiamo sulla serie TV de Il Signore degli Anelli.