Il Signore degli Anelli, i fan non vogliono sesso nello show Amazon: partita la petizione

Il Signore degli Anelli non è Game of Thrones, su questo c'è poco da discutere: le opere di Tolkien e Martin si differenziano sotto molteplici aspetti e non basta certo la sola appartenenza al genere fantasy a renderle assimilabili. Lo sanno bene i fan di Frodo e Compagnia, che hanno le idee ben chiare in vista della nuova serie Amazon.

Dopo le polemiche per la mancanza di attori asiatici nel cast de Il Signore degli Anelli, infatti, il fandom ha puntato il dito contro la produzione in seguito alle voci relative alla presenza di scene di nudo e di sesso nel nuovo, attesissimo show.

"Amazon sta producendo una serie ambientata prima della trilogia de Il Signore degli Anelli. È stato assunto un intimacy couch per consentire ai membri del cast di sentirsi a proprio agio con le scene di nudo. L'opera di Tolkien è intrisa di simbolismo cristiano. [Tolkien] era un cattolico devoto e la sua memoria non dev'essere infangata da scene di nudo gratuite. L'opera di Tolkien è sempre stata family friendly... LASCIATELA COM'È" si legge in una petizione partita proprio in queste ore.

Cosa ne pensate? Anche voi credete che delle scene di nudo potrebbero intaccare lo spirito della serie? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Amazon ha assunto la regista di The Witcher per Il Signore degli Anelli.