Il Signore degli Anelli, in che forma potrebbe comparire Sauron?

Pur non avendo ancora grandi informazioni sulla nuova serie di Amazon Prime, sappiamo che la prima stagione de Il Signore degli Anelli sarà sulla Seconda Era, allontanandosi dalla saga cinematografica che si concentrava sulla Terza. Qui avremo l'opportunità di vedere Sauron, ma in quale forma potrebbe comparire?

Come sappiamo Sauron è stato il più grande servitore dell'Oscuro Signore di Angband durante la Prima Era. Dopo che il suo padrone è stato sconfitto nella Guerra d'Ira, ha assunto lui il ruolo di Oscuro Signore, che ha ricoperto fino alla Terza Era. Come abbiamo visto anche nei film, Sauron ha la capacità di assumere forme diverse, quindi adesso tutti si chiedono che aspetto avrà nella serie di Amazon.

Secondo ciò che sappiamo, nel corso della Seconda Era Sauron riappare dopo essere stato nascosto per circa 1000 anni, e ricomincia ad esercitare la sua sinistra influenza sugli abitanti della Terra di Mezzo. In questo periodo è descritto come un uomo dall'aspetto esteticamente piacente. In questi panni Sauron assume il nome di Annatar, ovvero Signore dei Doni, e appare vestito come un nobile consigliere sempre pronto a dare saggi suggerimenti. E' così che è riuscito a piegare tutti, Elfi, Uomini e Nani, alla sua volontà.

Come abbiamo precedentemente visto, invece, nei film della prima trilogia Sauron è apparso sia nelle sembianze dell'Occhio, sia nei panni di un uomo ricoperto di armatura, alto e forte.

Adesso, mentre ci si chiede che aspetto potrà assumere Sauron, i fan ipotizzano da che momento della storia potrebbe partire la serie Il Signore degli Anelli.