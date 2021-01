Il Signore degli Anelli: ci sarà Gandalf nella serie Amazon? Parliamone!

L'interesse intorno alla prima stagione della serie televisiva de Il Signore degli Anelli (il cui titolo ufficiale ancora non è stato comunicato) cresce ogni giorno sempre di più, con i fan che non vedono l'ora di assistere allo show su Amazon Prime Video. Nell'attesa di notizie ufficiali, discuteremo oggi di un'importante questione.

Se, infatti, grazie ad Amazon Prime Video abbiamo scoperto quale sarà la trama della serie TV de Il Signore degli Anelli, sono ancora molte le domande alle quali non possiamo rispondere, soprattutto riguardo a quali personaggi che già conosciamo potremmo rivedere, prima o poi, durante lo show. Tra essi, in molti si sono chiesti se Gandalf apparirà o meno nella serie televisiva, uno tra i volti più iconici sia della trilogia cinematografica originale de Il Signore degli Anelli, sia di quella prequel de Lo Hobbit, entrambe girate da Peter Jackson. Quante possibilità ci sono di ritrovare Gandalf nello show Amazon Prime Video?

Problemi di cronologia

Considerando che lo show televisivo sarà ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, il primo ostacolo sarebbe rappresentato da una problematica cronologica piuttosto importante: gli Istari, il gruppo di cinque Maiar di cui fa parte anche Gandalf (interpretato in tutte le sei pellicole da Ian McKellen), vennero inviati nella Terra di Mezzo circa nel 1000 della Terza Era, per aiutare i Popoli Liberi delle Terre di Mezzo a lottare contro Sauron. Decisamente troppo tempo dopo gli avvenimenti che saranno narrati dal prodotto televisivo. Questo porta necessariamente a delle considerazioni.

Un timore e una speranza

Se, da un lato, sappiamo che IanMcKellen (come ha dichiarato più volte) sarebbe contento di tornare a vestire i panni di Gandalf ancora una volta, il timore è che un volto così importante per il franchise nato dai libri di J.R.R. Tolkien possa essere inserito tramite qualche forzatura o cambiando la storia, solo per sfruttarne l'immagine. Un pericolo da scongiurare assolutamente.

Invece, un modo meno "traumatico" di poterci portare a vedere nuovamente Gandalf, potrebbe essere quello di presentare un prodotto che si svolge durante diversi periodi, mostrando dunque Gandalf tramite alcuni flash forward (con la premessa, però, che risultino necessari a comprendere di più la trama). Un utilizzo consapevole di una figura così amata potrebbe, in fin dei conti, anche portare a dei buoni sviluppi di trama, e questa sarebbe la nostra speranza.

Mentre vi lasciamo alle ultime novità che riguardano la serie TV Amazon Prime Video de Il Signore degli Anelli in uscita in futuro, vogliamo sapere la vostra: vi piacerebbe vedere Gandalf nello show televisivo de Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video? Si potrebbe riuscire a inserirlo in qualche modo coerente nella trama? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!