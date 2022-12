Il Signore degli Anelli: Gil Anelli del Potere: ecco i registi della seconda stagione!

Dopo essere stata completamente ignorata dai Golden Globe 2023, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sta cominciando a scaldare i motori in vista della produzione della seconda stagione, che dovrà riuscire nell'arduo compito di convincere tutti coloro che sono rimasti scontenti dalla prima. Intanto, ecco i nomi dei registi coinvolti.

Prime Video ha annunciato oggi la lista completa dei registi che dirigeranno i prossimi otto episodi della seconda stagione della serie di successo tratta dalle opere di J.R.R. Tolkien: Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper si divideranno i compiti di regia nel corso della stagione, con la Brändström che assumerà il timone di più episodi dirigendo ben quattro puntate, mentre Hamri e Hooper si occuperanno di due episodi a testa.

Brändström è una veterana de Gli Anelli del Potere: ha diretto gli episodi 6 e 7 della prima stagione; ha una lunga carriera nel settore televisivo avendo diretto episodi di altre serie come Madam Secretary, Counterpart e Outlander.

Hamri è una veterana nel mondo della musica e delle serie televisive: ha diretto videoclip per artisti come Mariah Carey, Nicki Minaj e Zendaya, nonché episodi di Shameless, Empire, 9-1-1: Lonestar e La Ruota del Tempo per Prime Video. Hooper ha recentemente diretto episodi di The Sandman e The Witcher per Netflix.

Nelle ultime settimane, Prime Video ha anche annunciato l'aggiunta di ben 15 nuovi attori al cast, tra cui il sostituto di Joseph Mawle. L'attore ha interpretato Adar (il leader degli orchi di Morgoth) nella Stagione 1, ma il ruolo sarà assunto da Sam Hazeldine (Slow Horses). Oltre a questo personaggio, Prime Video non ha ancora rivelato chi saranno i nuovi volti della Stagione 2, ma è abbastanza sicuro che i prossimi episodi punteranno ad essere ancora più colossali.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato visto da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo ed è di gran lunga la serie di maggior successo di Prime Video. La storia si svolge nella Seconda Era della Terra di Mezzo, centinaia di anni prima degli eventi delle trilogie de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, e prima che Sauron salisse al potere. Il successo e la popolarità della serie sono dovuti in gran parte ai suoi valori di produzione, che fanno sì che ogni episodio sembri un lungometraggio.