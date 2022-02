Il signore degli anelli: la giovane Galadriel è maledetta ne Gli anelli del potere?

Mentre la situazione sui diritti su Il signore degli anelli e in generale le opere di JRR Tolkien legate alla Terra di Mezzo si sta pian piano chiarendo a suon di dichiarazioni, i fan continuano a domandarsi quale sarà il ruolo della giovane Galadriel nell'attesissima serie tv Gli anelli del potere.

Nonostante la cifra abnorme di ben ventidue personaggi principali, anche dal trailer de Gli anelli del potere appare evidente come la giovane Galadriel di Morfydd Clark avrà un ruolo di primo piano nel corso della storia della serie di Amazon Prime Video: dalle prime immagini i fan hanno potuto ammirare una Galadriel in armatura del tutto diversa dalla Regina degli Elfi dei Boschi di Lothlórien interpretata da Cate Blanchett nella saga cinematografica de Il signore degli anelli di Peter Jackson, e in base alle dichiarazioni degli showrunner pubblicate da Vanity Fair è stato anticipato che il personaggio nel suo arco narrativo si impegnerà a dare la caccia ai resti del male di Morgoth dalla Prima Era.

Ciò vuol dire che Lady Galadriel è maledetta? In effetti, molti degli Elfi nella Terra di Mezzo sono vittima della cosiddetta Maledizione di Mandos, una maledizione/profezia che il Vala Mandos scagliò contro i Noldor, una stirpe elfica, per punirli dopo l'eccidio di Alqualondë ai danni dei Teleri. La maggior parte degli Elfi che parteciparono a questo crimine morì durante la Prima Era, ma i più longevi, tra cui Galadriel, furono perdonati, anche se il perdono sarebbe arrivato verso la fine della Terza Era: dato che Gli anelli del potere sarà ambientato nella Seconda Era, è possibile che su Galadriel gravi ancora la Maledizione?

Staremo a vedere: ciò che è certo è che la Lady Galadriel della serie tv sarà molto diversa dalla Regina degli Elfi dei Boschi di Lothlórien, dunque per i fan sarà interessante scoprire la sua evoluzione nel corso della serie tv.