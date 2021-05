Il Signore degli Anelli incontra The Witcher: Amazon assume la regista della serie Netflix

Una delle serie più attese attualmente in produzione è Il Signore degli Anelli, e dopo il già annunciato ingaggio del regista Wayne Che Yip e di J.A. Bayona un nuovo nome intriga i fan. A dirigere due episodi sarà infatti la franco-svedese Charlotte Brändström, il cui nome è associato soprattutto a The Witcher.

La regista ha infatti al suo attivo alcuni episodi della serie Netflix tratta dal celebre videogioco. Tra gli altri suoi crediti figurano serie come The Man in the High Castle, Outlander e la più recente Jupiter's Legacy.

Il Signore degli Anelli è la serie più costosa della storia, e le riprese sono attualmente in corso in Nuova Zelanda. Per Charlotte Brändström, quindi, si tratta di una responsabilità non da poco.

"Sono molto entusiasta di essere guidata attraverso la Terra di Mezzo dalla visione di JD e Patrick" ha dichiarato la regista parlando di J.D. Payne e Patrick McKay, showrunner e produttori esecutivi di Il Signore degli Anelli, "e di immergermi nel mondo iconico di J.R.R. Tolkien. È un grande privilegio essere in Nuova Zelanda per lavorare con l'eccezionale gruppo di talenti creativi di Amazon Studios."

Tra gli altri produttori esecutivi della serie Amazon Prime Video figurano anche Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado.